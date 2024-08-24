''Sığınmacılar için noterlerle anlaşıldı'' iddiası böyle çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" iddiası hakkında açıklamada bulundu. DMM iddianın manipülasyon içerdiğini duyurdu.

Protokolün sadece Türkiye'ye gelecek olan bilimsel araştırma, ticari bağlantı, eğitim ve turizm amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" iddiası manipülasyondur. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, "Oturum ve ikamet izinlerinin müracaatı için Noterler Birliği ile protokol imzalandığını" duyurmuştur. Bahse konu protokolle noterliklere yapılacak müracaatlar iddia edildiği gibi sığınmacılarla ilgili değil, "ülkemize bilimsel araştırma amacıyla gelecek, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelecek yabancılar" ile ilgilidir." denildi.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği bildirilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Noterler Birliği ile gerçekleştirilen protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır.

Noterler, müracaat evraklarını kabul edip hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak Göç İdaresi'ne iletecektir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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