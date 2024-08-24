İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Sığınmacılar için noterlerle anlaşıldı'' iddiası böyle çürütüldü
Güncel

''Sığınmacılar için noterlerle anlaşıldı'' iddiası böyle çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı' iddiasının manipülasyon içerdiğini açıkladı.

24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
''Sığınmacılar için noterlerle anlaşıldı'' iddiası böyle çürütüldü
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" iddiası hakkında açıklamada bulundu. DMM iddianın manipülasyon içerdiğini duyurdu.

Protokolün sadece Türkiye'ye gelecek olan bilimsel araştırma, ticari bağlantı, eğitim ve turizm amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" iddiası manipülasyondur. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, "Oturum ve ikamet izinlerinin müracaatı için Noterler Birliği ile protokol imzalandığını" duyurmuştur. Bahse konu protokolle noterliklere yapılacak müracaatlar iddia edildiği gibi sığınmacılarla ilgili değil, "ülkemize bilimsel araştırma amacıyla gelecek, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelecek yabancılar" ile ilgilidir." denildi.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği bildirilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Noterler Birliği ile gerçekleştirilen protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır.

Noterler, müracaat evraklarını kabul edip hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak Göç İdaresi'ne iletecektir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM 'İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı' iddiasını yalanladı

DMM'den "M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındılar" yalanlaması

Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı iddiasına yalanlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.