Sığınmacıları diri diri yakacaklardı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cizre Elbuhamit köyünün yakınında bulunan kampta, Deyrizor’un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçan 200 aile kalıyor. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı. Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçlayan YPG/PKK’nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği öğrenildi. YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.