Sığınmacıların dramı çocukların çığlıklarına yansıdı

AA 05 Mart 2020 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinden iki gün önce Ege Denizi'ne açılan ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen sığınmacılardan bazıları Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müdahale sırasında yaralanan, aralarında 5 aylık hamile 20 yaşındaki Suriyeli Sawsan Almusa ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın bulunduğu sığınmacılar darp raporu aldı.

Sığınmacıların o gün yaşadıklarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yunan ekiplerin müdahalesi sırasında sığınmacılar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, bottaki çocukların korkudan çığlık attığı, ağladığı duyuluyor. Bazı sığınmacıların yaşadığı panik de görülüyor.

Görüntülerde, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin 40'dan fazla sığınmacının bulunduğu botu güvenlik botuna bağlayıp Turgutreis limanına çekmesi yer alıyor.

Sığınmacıların kurtarılması sırasında başka bir Türk Sahil Güvenlik botunun bölgede devriye görevi yapması da görüntülere yansıyor.