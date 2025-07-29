Sığla ormanlarında kuş uçurtulmuyor! Jandarmadan yangın nöbeti

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, olası yangınlara karşı Dalyan Kanalı'nda devriye görevi yapıyor.

Köyceğiz Gölü kıyısındaki koruma altındaki sığla ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda da görev yapan ekipler adeta kuş uçurtmuyor.

Ekipler, yerleşim yerleri içerisinde kalan ve günübirlik ziyaretçilerin piknik yapmasına izin verilen alanlara duyurusu yapılan tarihlerde girilmemesi, ateş yakılmaması gibi konularda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtıyor.