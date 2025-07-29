İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5751
  • EURO
    46,8645
  • ALTIN
    4337.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sığla ormanlarında kuş uçurtulmuyor! Jandarmadan yangın nöbeti
Güncel

Sığla ormanlarında kuş uçurtulmuyor! Jandarmadan yangın nöbeti

Muğla Ortaca'da endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir yangını önlemek için jandarma ekipleri 7/24 nöbet tutuyor.

AA29 Temmuz 2025 Salı 17:29 - Güncelleme:
Sığla ormanlarında kuş uçurtulmuyor! Jandarmadan yangın nöbeti
ABONE OL

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, olası yangınlara karşı Dalyan Kanalı'nda devriye görevi yapıyor.

Köyceğiz Gölü kıyısındaki koruma altındaki sığla ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda da görev yapan ekipler adeta kuş uçurtmuyor.

Ekipler, yerleşim yerleri içerisinde kalan ve günübirlik ziyaretçilerin piknik yapmasına izin verilen alanlara duyurusu yapılan tarihlerde girilmemesi, ateş yakılmaması gibi konularda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtıyor.

  • sığla ormanı
  • koruma altında
  • Yangın önleme
  • muğla
  • ortaca
  • dalyan

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.