Sign Of The City Awards’da Tahincioğlu’na Üç Ödül Birden

Tahincioğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi projesiyle ‘En İyi Pazarlama’, İçerde Çocuk Var projesiyle ‘En İyi Sosyal Sorumluluk’ ve Nidapark Seyrantepe projesiyle ‘En İyi Tesis Yönetimi’, ödüllerine layık görüldü.

Türk gayrimenkul sektörünü, en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards'ta, bu yıl da sektörün en iyi projeleri ve gelecek vadeden yaklaşımlar ödüllendirildi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği kaliteli ve farklı projelerle gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısın getiren ve adından söz ettiren Tahincioğlu, emlak ve gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Sign of the City Awards’da beş farklı kategoride finale kalarak, en fazla projes ile finale kalan firma oldu. Markalı konut sektörünün lideri Tahincioğlu, Sign of the City Awards 2018’de, En iyi pazarlama kampanyası kategorisinde “Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Sponsorluğu” ile, En iyi sosyal sorumluluk kategorisinde “İçerde Çocuk Var” projesiyle ve En iyi Tesis Yönetimi kategorisinde “Nidapark Seyrantepe” projesiyle, ödül almaya hak kazandı.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu: “İnşaat ve gayrimenkul sektöründe bugüne kadar hep kaliteli ve farklı projelere imza attık. Hürriyet tarafından düzenlenen, çevreci ve sürdürülebilir vizyona sahip inşaat ve gayrimenkul projelerinin değerlendirildiği Sign of the City Awards’tan bu yıl da ödüllerle dönmek bunun en güzel kanıtı. 5 farklı kategoride katıldık ve 3 ödüle layık görüldük, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Projelerimizin başarısının Sign Of The City Awards ile taçlandırılması bizleri onurlandırıyor. Bu ödüller, Tahincioğlu’nun sektörde gerçekleştirdiği projelerin de farkını ortaya koyuyor ve yeni projeler için bizi daha da motive ediyor. Müşterilerimizin markamıza olan bağlılığı ve güveni, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor. Markamıza gösterilen ilgiye, bizi başarıya taşıyan çalışanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı ödül töreni 6 Kasım’da Hilton Bomonti’de gerçekleşti.