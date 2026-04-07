Sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 32 gözaltı

Sigorta sektöründe usulsüz araç pert işlemleri yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli büyük bir operasyon gerçekleşti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun suç duyurusuyla başlayan süreçte 3 ilde 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDDK'NIN SUÇ DUYURUSU SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) suç duyurusu üzerine, sigorta firmalarında yürütülen usulsüz araç pert işlemleri ve bu yolla gerçekleştirilen suiistimallere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İzmir, Samsun ve Mardin'de 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

32 GÖZALTIDAN 6'SI TUTUKLANDI, 9'UNA ELEKTRONİK KELEPÇE

Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında elektronik kelepçe uygulanarak konutu terk etmeme tedbiri, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.