İSTANBUL 14°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9922
  • EURO
    51,138
  • ALTIN
    7292.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon liralık vurgun: Şüpheliler gözaltında
Güncel

Sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon liralık vurgun: Şüpheliler gözaltında

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon liralık vurgun: Şüpheliler gözaltında
ABONE OL

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.