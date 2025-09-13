İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Sigorta yalanıyla dolandırıcılık! Çete çökertildi

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Sigorta yalanıyla dolandırıcılık! Çete çökertildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sigorta yapma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 kişiyi 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. (24) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklanırken B.Ü. (23) ve V.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

