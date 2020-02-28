28 Şubat 2020 Cuma 12:06 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:06

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı.' dedi. Bu açıklamanın ardından SİHA nedir? SİHA ne demek, özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

SİHA NEDİR?

-İlk silah kullanan insansız hava aracımızdır

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.