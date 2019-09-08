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Sihirbazlar Çetesi 2 filmi konusu nedir? Sihirbazlar Çetesi 2 oyuncuları kimler?

Bu akşam Star TV'de saat 20:00'da ilk kez yayınlanacak olan Sihirbazlar Çetesi 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Sihirbazlar Çetesi 2 filmi konusu nedir? Sihirbazlar Çetesi 2 oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Sihirbazlar Çetesi 2, Jon M. Chu tarafından yönetilen, Amerikan yapımı suç ve gerilim filmi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Sihirbazlar Çetesi filminin devamı olan filmin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco gibi isimler yer alıyor. Sihirbazlar Çetesi 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Sihirbazlar Çetesi 2 filmi konusu nedir? Sihirbazlar Çetesi 2 oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star TV'de saat 20:00'da ilk kez yayınlanacak olan Sihirbazlar Çetesi 2 filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Jon M. Chu tarafından yönetilen Sihirbazlar Çetesi 2 filminin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco gibi isimler yer alıyor. Amerikan yapımı suç ve gerilim filmi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sihirbazlar Çetesi 2 filmi hakkında tüm detaylara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR? 
İzleyenlerin nefesini kesen ve toplumun hayranlığını kazandıkları Robin Hood stili gösterilerinin ardından bir sene geçmiştir. Atlılar çetesi geri dönüşünü müjdeleyen gösteri ile kaçmanın onlar için çocuk oyuncağından farksız olduğunu kanıtlayacaktır. J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder ve grubun yeni üyesi Lula ile birlikte, yeni gösterilerini Owen Case’i ifşa etme umuduyla sergilerler. Bu sefer FBI özel ajanı Dylan Rhodes’un da yardımını almışlardır fakat Rhodes'un ekibe katılımı gösteri öncesi ifşa olur; ve planlar geri teper. İtibarlarını geri kazanmka isteyen Atlılar kariyerlerinin en zorlu soygunu ile karşı karşıya kalacaklardır.
 

 
SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2 OYUNCULARI KİMLER?
Jon M. Chu tarafından yönetilen Sihirbazlar Çetesi 2 filminin oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco yer alıyor. 
 

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