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Siirt Adaçayı çiçeklerini koparmasının cezası 244 bin TL

Nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan 'Siirt Adaçayı' ilk çiçeklerini açtı. Siirt Adaçayı çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin 315 lira ceza veriliyor.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Siirt Adaçayı çiçeklerini koparmasının cezası 244 bin TL
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Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nesli tehlike altında olan ve koruma altında olan Siirt Adaçayı ilk çiçeklerini açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince 2023 yılının ilk çiçeklerini açan Tür Koruma Eylem Planı çerçevesinde koruma altına alınan IUCN kriterlerine göre tek yaşam alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında olan lokal endemik Siirt Adaçayı'mızı (Salvia siirtica) yaşam alanında görüntüledik" denildi.

Siirt Adaçayı, Mayıs ve Haziran ayına kadar çiçekleniyor. Meşelikleri ve bıttım ağaçları gibi habitatları tercih ediyor. Bin 470 ile bin 550 metre yükseltilerde yetişiyor. Siirt Adaçayı'nın 700 bireye sahip tek bir popülasyonu bulunmakta olup, bunlardan yaklaşık 500 bireyi çiçekli, 200 bireyi ise genç bitkiden oluştuğu ifade edildi.

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