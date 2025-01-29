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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt Belediyesi'ne görevlendirme

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 07:31 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt Belediyesi'ne görevlendirme
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İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Belediye binasına karar sonrası Türk bayrağı asıldı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası

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