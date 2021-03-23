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  • Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi
Güncel

Siirt-Bitlis sınırında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı 2 patlayıcı imha edildi

Siirt-Bitlis sınırında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

AA23 Mart 2021 Salı 13:09 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 13:10
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çobansuyu köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/77 Operasyonu" sürüyor.

Bölgede arazi taraması yapan ekipler, elektrikli fünyeyle tuzaklanmış basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.

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