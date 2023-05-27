2023 Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Siirt'te de seçmenler yeniden sandık başına gidecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde oy verecek olan vatandaşların gözü kulağı YSK tarafından açıklanacak olan 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki Siirt'te hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları nasıl? İşte 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2023 Siirt seçim sonuçları

SİİRT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Siirt seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlayacak. Saat 17.00'den itibaren sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları sayılacak. Siirt seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.