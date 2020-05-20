İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7935
  • EURO
    7,4461
  • ALTIN
    382.439
  • BIST100
    102574
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinin Gabar kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:10 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:16
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tünekpınarı köyü Gabar kırsalında 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı, yakın hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, ekiplerce bölgede arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda, piyade tüfeği ve 5 şarjör, 2 muhtelif silah parçası, dürbün, lazermetre cihazı, 125 fişek, 2 çift ayakkabı ve teröristlere ait örgütsel doküman bulunduğu kaydedildi.

Başkan Erdoğan'dan gençlere ''Asla vazgeçmeyin'' mesajı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.