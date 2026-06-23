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Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Haziran 2026 Salı 09:49 - Güncelleme:
Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Siirt merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya ve Konya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis suçundan elde edilen yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 3 USB bellek, 3 dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Siirt yasa dışı bahis
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