Siirt polisinden 3 dilde klip

AA 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:44

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde Kal" mesajıyla yayımlanan klipte, "Bu zor günlerde siz evde kalın diye kendi imkanlarımızla hazırladığımız Anadolu'nun yükselen değeri Siirt'i evinize getirdik" ifadesi kullanıldı.

Polis ve bekçilerden oluşan Siirt Emniyet Müzik Korosunca, "Siirt Beyaz Bir Gelin" adıyla hazırlanan klip çoğunluğu yöresel olan Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirildi.

Klipte, kentin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra ilçelerden de görseller bulunuyor.

