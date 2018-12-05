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Siirt ve Batman'da operasyon: 3 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 3 şüphelinin gözaltına alındığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt ve Batman'da silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği değerlendirilen 2’si daha önceden tutuklanan toplam 5 şüpheliye yönelik müşterek operasyon düzenlendi.
 
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 242 adet 7,62 milimetre çaplı dolu Kaleşnikof fişeği, 535 adet 7,62 milimetre çaplı boş kovan, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet 9 milimetre çaplı tabanca, 62 adet 9 milimetre çaplı dolu tabanca mermisi, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 30 metre uzunluğunda saniyeli ve infilaklı fitil, 5 adet bağlantılı kabloları mevcut elektrikli ve mekanik fünye, 1 adet 15x15 santimetre ebatlarında tarihi eser niteliği olabileceği değerlendirilen vazo, 2 adet av tüfeği, 2 adet 9 milimetre çaplı tabanca şarjörü, 1 adet 6136 Sayılı Kanun Kapsamına giren bıçak, 19 adet av tüfeği fişeği, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 

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