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Siirt ve Van'da deprem! Van ve Siirt'teki deprem kaç şiddetinde? Kandilli son depremler ve AFAD son deprem verileri

Siirt ve Van'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Van'da ve Siirt'te deprem meydana geldi. Siirt ve Van'daki depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremin şiddetini hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Van ve Siirt'teki deprem kaç şiddetinde? Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem verileri haberimizde.

21 Nisan 2020 Salı  13:35 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:35
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Siirt ve Van'da korkutan deprem! Deprem Van ve Siirt ilçelerinde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Son dakika deprem haberi sonrası vatandaşlar Van ve Siirt'teki deprem kaç şiddetinde? sorusunu araştırmaya başladı. AFAD'dan alınan verilere göre, Siirt, Van ve bölgede hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Van ve Siirt'teki deprem kaç şiddetinde? İşte son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem verileri

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 7.47 kilometre altında ve 4.0 büyüklüğünde meydana geldi ve merkez üssü Van olarak açıklandı.

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Siirt, Van ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 7.47 kilometre altında ve 4.0 büyüklüğünde meydana geldi ve merkez üssü Van olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Siirt olarak açıklandı ve depremin büyüklüğü 4.1 olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi'ndeki verilere göre; 12.48 'de Siirt'in Pervari ilçesinÜlkemizde yaşanan depremler vatandaşlar tarafından zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi depremin büyüklüğü ve şiddetine göre can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Son olarak Van'ın bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana gelmesinin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. AFAD tarafından alınan son verilere göre meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Yerin 5.4 km derinliğinde meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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