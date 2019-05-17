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Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Raife Kutlak olduğunun belirlendiği bildirildi.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "S?ehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.i.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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