Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Raife Kutlak olduğunun belirlendiği bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "S?ehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.i.
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