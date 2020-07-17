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Hakların kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı

Siirt'tin Pervari ve Eruh ilçesi kırsalında geçen ay terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, 2'si turuncu kategoride yer alan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonın ardından yapılan istihbarat çalışmasıyla, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 4 kişi yakalandı.

DHA17 Temmuz 2020 Cuma 12:33 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 12:33
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Herekol, Eruh'un Ciraf mevkisinde geçen ay aralarında turuncu kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne finansal destek sağladıkları, yardım yataklık ettikleri, eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları belirlenenler ve iş birlikçilere yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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