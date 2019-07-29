Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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