Siirt'te acı olay... Yamaçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Siirt'te doğa yürüyüşü için Botan Çayı Milli Parkı'na giden 70 yaşındaki bir vatandaş, yamaçtan düşerek hayatını kaybetti. Olay Eski Eruh yolu üzerindeki parkta yaşandı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın olay yerinde can verdiği belirlendi.

YAMAÇTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Alınan bilgiye göre, Eski Eruh yolundaki Botan Çayı Milli Parkı'nda gezmeye giden Abdulalim Kayar (70), henüz bilinmeyen nedenle yamaçtan düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayar'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.