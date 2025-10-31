İSTANBUL 19°C / 11°C
Siirt'te aile katliamı: Can kayıpları ve yaralılar var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, hamile eşini ve amcasını silahla vurarak öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde bir kişi, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle eşi, annesi, 2 amcası ve yengesine silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede saldırganın eşi ve amcasının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

EŞİ HAMİLEYMİŞ

Eşinin katlettiği Mine Arı'nın hamile olduğu, caninin de madde kullandığı öğrenildi.

