Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

IHA 28 Şubat 2020 Cuma16:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:45

Kaza, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Osman U., Taner E. ve Serkan G. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.