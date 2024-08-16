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Siirt'te bir düğünde örgüt propagandası yapan 4 sanık tahliye edildi

Düğünde PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çektikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 4 sanık, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

DHA16 Ağustos 2024 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Siirt'te bir düğünde örgüt propagandası yapan 4 sanık tahliye edildi
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Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilip, soysal medyada paylaşılan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüpheli, 26 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. (17), S.T. (17), E.T. (19) ve T.T. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu 4 sanık, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmayı Siirt ve Batman Barosu, İnsan Hakları Derneği Siirt ve Batman şubeleri ile DEM Parti Siirt ve Batman il yönetimi de takip etti. Sanıklar, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini belirterek, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 26 Kasım 2024 tarihine ertelendi.

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