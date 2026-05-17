İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Güncel

Siirt'te hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Siirt çevre yolunda hasta taşıyan ambulans ile cipin çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Siirt'te hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
ABONE OL

SİİRT (AA) - Siirt'te hasta taşıyan ambulans ile cipin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Şirvan ilçesinden aldığı hastayı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşımak üzere yola çıkan ambulans, Siirt çevre yolu Tillo kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BR 997 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cipin devrildiği kazada, 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.