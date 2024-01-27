Siirt'te ihtiyaç sahiplerine geçici giyim mağazası desteği

Önceden durumları tespit edilmiş ailelere yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetlerde ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlar için açılan mağazadan 2026 aile ve 12.000 kişi faydalandı. Ayrıca 700 aileye gıda desteği ve temizlik ürünleri verilirken 400 aileye de gıda kartı dağıtımı yapıldı.

Siirt'te büyük bir coşkuyla karşılanan bedava giyim mağazası, ihtiyaç sahibi 12.000 kişinin giyim ihtiyacını karşıladı. Siirt'li çocuklar için hazırlanan "İyi ki Varsınız Çocuklar" hediye paketi yavrularımıza teslim edildi. 700 aileye gıda yardımı 400 aileye ise temizlik yardımı teslim edildi.

Pantolon, gömlek, ceket, kazak, etek, hırka, mont, ve ayakkabıya kadar tüm yaş grubuna göre kıyafetleri, ihtiyaç sahibi aileler kendi renklerine ve bedenlerine göre, seçerek ve beğenerek alabilecekler.

Açılış törenine Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Deniz Feneri Genel Yönetim Vekili Recep Koçak, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, Siirt Hava Limanı Müdürü Osman Aysu, İstanbul'dan gelen iş insanları Mehmet Sait Aksu, Nezir Erten, Deniz Feneri Derneği Siirt Gönüllüsü Murat Acır, Kızılay İl Başkanı Nihat Altunç, Siyasi Parti, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek birbirimizin hayatını kolaylaştırmak adına birçok sosyal müesseseler, birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuşlar. Hayatın getirdiği bu zorlukları birlikte omuzlamak için yapılan bugünkü Deniz Feneri Derneği'nin bu çabasını her türlü takdirin üzerinde görüyorum. Rabbim bütün emeği geçenleri hem bu dünyadan hem ahirette yaptıkları hayırları karşılarına getirsin diyor, hepinize hürmetlerimi sunuyorum."

Deniz Feneri Derneği Genel Yönetim Vekili Recep Koçak Beyefendi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçici Giyim Mağazalarımıza yenisi ekliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Açılan mağazamızdan binlerce vatandaşımız faydalanacak. Mağazamızdan ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda ve temizlik gibi çeşitli yardımlar ulaştırılacak. Siirt mağazamızı kalıcı hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Açılışımıza katılan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya, mağaza açılışında büyük emeği olan Deniz Feneri Derneği Siirt Gönüllüsü Murat Acır'a ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz."

Sizler de "Geçici Giyim Mağazalarımızın" mağaza giderlerine destek olmak için dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.