İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8653
  • EURO
    35,3321
  • ALTIN
    2457.51
  • BIST100
    10663.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te iki grup arasında silahlı alacak kavgası: 3 yaralı
Güncel

Siirt'te iki grup arasında silahlı alacak kavgası: 3 yaralı

Siirt'te iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA27 Haziran 2024 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Siirt'te iki grup arasında silahlı alacak kavgası: 3 yaralı
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1419'ncu Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

İki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine yanlarına getirdikleri tabancalarla ateş açtı.

Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Silahlı kavga
  • Siirt
  • Gruplar
  • alacak kavgası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.