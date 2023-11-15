İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6939
  • EURO
    31,1422
  • ALTIN
    1810.79
  • BIST100
    7683.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncel

Siirt'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 40 bin lira ele geçirildi, Ö.Ç, C.B, B.S. ve C.S. yakalandı.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
Siirt'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen şüphelilere yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 40 bin lira ele geçirildi, Ö.Ç, C.B, B.S. ve C.S. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. ve C.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.