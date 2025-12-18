İSTANBUL 13°C / 5°C
18 Aralık 2025 Perşembe
  • Siirt'te kanlı dehşet: 2 çocuk annesi evinde katledildi
Güncel

Siirt'te kanlı dehşet: 2 çocuk annesi evinde katledildi

Siirt'te genç bir kadın evinde ölü bulunduğu. 2 çocuğunun olduğu öğrenilen kadının bıçakla katledildiği belirlendi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 17:55
Siirt'te kanlı dehşet: 2 çocuk annesi evinde katledildi
Alınan bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan B'den (39) haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gülhan B'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Gülhan B'nin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu arada kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi.

