  • Siirt'te kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Güncel

Siirt'te kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Siirt'in merkeze bağlı Deyr mevkisinde at üstünde ilerlerken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Abdullah K., AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 21:56
Siirt'te kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Siirt'te yaşanan korkutucu bir kaza, kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. At üstünde giderken dengesini yitirip kayalıklardan aşağı düşen bir vatandaş, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle hayata tutundu.

ABDULLAH K. AT ÜSTÜNDE DENGESİNİ KAYBEDİP KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

Merkeze bağlı Deyr mevkisinde at üstünde giden Abdullah K, dengesini kaybedip kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Abdullah K, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Siirt kurtarma operasyonu
  • kayalıklardan düşme
  • AFAD Siirt
  • UMKE kurtarma
  • Abdullah K.

