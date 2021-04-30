Siirt'te kayalıkların arasına gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat yakalandı

AA 30 Nisan 2021 Cuma 16:46 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 16:46

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk ve Doğan köyü bölgelerinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın Operasyonu" düzenledi.

Arazi taramasında kayalıkların altına gizlenmiş 3 kalaşnikof, LMGK makineli tüfek, 312 fişek ve şarjör, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile muhtelif elektronik ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon sürüyor.