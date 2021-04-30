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Siirt'te kayalıkların arasına gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sürüyor.

AA30 Nisan 2021 Cuma 16:46 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 16:46
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk ve Doğan köyü bölgelerinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın Operasyonu" düzenledi.

Arazi taramasında kayalıkların altına gizlenmiş 3 kalaşnikof, LMGK makineli tüfek, 312 fişek ve şarjör, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile muhtelif elektronik ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon sürüyor.

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