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Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Siirt'te kestikleri ağacın altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İnkapı köyünde yaşayan Bilal Tırpan (35), Tajdin Kayran (69) ile kış mevsiminde yakacak ihtiyacını karşılamak için motorla palamut ağacı kesti.

Devrilen ağacın altında kalan Tırpan olay yerinde hayatını kaybetti, Kayran ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırpan'ın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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