İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8795
  • EURO
    18,3184
  • ALTIN
    999.1
  • BIST100
    2544.12
Güncel

Siirt'te korkunç kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde Çetin Baraj Gölü'ne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Musa S. idaresindeki 34 AE 5627 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Yağcılar köyü Beyaz Köprü mevkisinde sürücüsünün yolun virajlı kısmında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.

Kamyonette bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.