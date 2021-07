Siirt'te mobil Kovid-19 aşı çadırı

AA 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 17:30

Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Güres ve Aydınlar caddeleri ile Kızlar Tepesi Parkı'nda oluşturulan mobil aşı uygulama çadırlarında bayram tatili sürecince aşı yapılıyor.

Aşılamanın az olduğu belirlenen mahallede mobil aşı çadırı da kurulacak.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, gazetecilere, aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Toplumsal bağışıklığın artırılması için bayram tatilinde de yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Ömür, şunları kaydetti:

"İlimizde aşılama noktalarını artırdık. Merkez, ilçe ve köylere kadar ulaşan ekiplerimiz ikna çalışmaları sonucu vatandaşları aşılıyor. Bayram tatili boyunca da randevusuz her gün 14.00-19.00 saatlerinde mobil aşı çadırlarında hizmet veriliyor. Aşı oranının az olduğu bir mahallelerde her gün mobil aşı çadırı kurulacak. Ayrıca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçe hastanelerinde her gün hafta için mesai saatleri arasında aşılama yapılıyor. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz."