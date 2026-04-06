Güncel

Siirt'te nefes kesen operasyon! 3 yaşındaki Zikan'dan müjdeli haber geldi

Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Zikan Darga için devletin tüm imkanları seferber edildi. AFAD koordinesinde jandarma, UMKE ve iz takip köpeklerinin katılımıyla sarp arazide başlatılan dev arama kurtarma operasyonu mutlu sonla bitti. Kaybolduğu noktadan 3,4 kilometre uzaklıkta sağ salim bulunan minik Zikan, ekiplerin titiz çalışmasıyla ailesine kavuştu.

Siirt'te nefes kesen operasyon! 3 yaşındaki Zikan'dan müjdeli haber geldi
Siirt'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Zikan Darga için AFAD koordinesinde başlatılan geniş çaplı arama kurtarma operasyonu mutlu sonla bitti. Sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan küçük kız, AFAD ekiplerinin titiz çalışmaları ve kurumlar arası hızlı koordinasyon sayesinde sağ salim bulundu.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Görendoruk köyünde meydana geldi. Saat 10.00 sularında kaybolan Zikan Darga için saat 13.00'te yapılan ihbarın ardından AFAD ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Sahada stratejik bir planlama yürüten AFAD, 1 araç ve 5 uzman arama kurtarma teknisyeni ile operasyonun merkezinde yer alırken, sürece jandarmadan 99 personel ve iz takip köpekleri, ERKUT'tan 10 personel ve UMKE'den sağlık ekipleri destek verdi.

AFAD ve paydaş ekiplerin sarp arazide gerçekleştirdiği yoğun arama-tarama faaliyetleri neticesinde sevindirici haber, ihbardan kısa süre sonra geldi. Küçük Zikan, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3,4 kilometre uzaklıkta, arazide sağ salim tespit edildi. AFAD ekiplerince güvenli bölgeye alınan minik çocuk, ilk kontrolleri yapılmak üzere UMKE sağlık personeline teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zikan'ın ailesiyle buluşması, operasyona katılan ekipler ve köy halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

