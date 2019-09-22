Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Siirt'te vuruldu
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
HAFTANİN'DE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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