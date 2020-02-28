İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2151
  • EURO
    6,859
  • ALTIN
    326.073
  • BIST100
    106310
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Güncel

Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

HABERİN
VİDEOSU
AA28 Şubat 2020 Cuma12:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:39

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yediyaprak köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede, "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu"nu gerçekleştiren güvenlik güçleri, Gemi Tepe mevkisinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit etti.

Bunun üzerine güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcının imhası gerçekleştirildi.

Tesadüfen bulundu... Güzelliği göz kamaştırıyor!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.