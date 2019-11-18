Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13-15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, drone, telsiz, bas-konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 19 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Sığınaklar kontrolü şekilde imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.