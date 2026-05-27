  Siirt'te sokak ortasında vahşet! Kanlar içinde yerde buldular
Güncel

Siirt'te sokak ortasında vahşet! Kanlar içinde yerde buldular

Siirt'te yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 42 yaşındaki Özgür B.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirlerken; polis kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Merkez Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi Gap Taksi mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, bıçaklanan Özgür B.'nin (42) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Özgür B.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

