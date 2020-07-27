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Siirt'te terör operasyonu: PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında JÖH ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:43
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince Şirvan ilçesinin Cevizlik köyü Meydanıcindiye Tepesi bölgesinde başlatılan terör operasyonu sürüyor.

Silahlı insansız hava araçları (SİHA) destekli yürütülen, 23 Temmuz'da 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında bölgede arazide arama yapan ekipler, teröristlere ait 2 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 9 şarjör ve çok miktarda örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

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