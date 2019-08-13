Siirt'te terör suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan aranan G.E. ve M.A'nın Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.
G.E ve M.A, ekiplerin belde girişinde yaptığı yol kontrolünde yakalandı.
Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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