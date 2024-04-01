İSTANBUL 28°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,315
  • EURO
    34,9583
  • ALTIN
    2339.31
  • BIST100
    9157.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te yasa dışı slogan atanlar gözaltına alındı
Güncel

Siirt'te yasa dışı slogan atanlar gözaltına alındı

Siirt'te DEM Parti tarafından yapılan seçim kutlaması etkinliğinin ardından yasadışı slogan atan 9 kişi yakalandı.

DHA1 Nisan 2024 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Siirt'te yasa dışı slogan atanlar gözaltına alındı
ABONE OL

Siirt'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti adayı Safiye Alağaş kazandı. Seçimden başarıyla çıkılmasının ardından partililer Doğan Mahallesi'ndeki nevruz alanında kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Safiye Alağaş, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve partililer katıldı. Etkinliğin ardından ara sokaklarda yasadışı slogan atan grup, polisin dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen taş atarak taşkınlık yaptı. Polisin müdahalesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'HALKIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN KİŞİLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Olayla ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu düzenini bozan kişilere müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasadışı slogan atma ve taşkınlık yapmaya başlamış, ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları, sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeni ve esenliğini bozmaya çalışan, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimseye asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

  • siirt
  • seçim kutlaması
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.