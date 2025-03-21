Siirt'teki ''ışık hadisesi'' izlenemedi

Valilik himayelerinde Siirt Belediyesi, Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen program kapsamında, bazı vatandaşlar bir araya geldi.

Karla karışık yağmurun etkili olması nedeniyle Tillo Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından hadiseyi anlatan belgesel izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Tillo'nun tarih boyunca önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi.

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tillo'da ilmi çalışmalarına ve yaşantısına devam ederken, "Ben uzayın yollarını Tillo'nun sokaklarından daha iyi biliyorum." dediğini ifade eden Kızılkaya, "Bu iddialı cümlesini, hakikaten eserlerinde ve ortaya koyduğu çalışmalarında bugün çok daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Tabii bazı hususları bugün dile getirmek çok kolay ama bundan 300 yıl önceki ilim ve fenin ortaya koyduğu imkanlar çerçevesinde o çalışmaları yapabilmek gerçekten bir dehanın ancak eseri olabilir." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da ilçeye geldiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu seneki güneş hadisesini hep birlikte izlerken farklı bir duyguyu da birlikte tatmayı, yaşamayı Cenabıallah bizlere nasip etti. Bu milletin bir evladı, uzaya çıkan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı bizlerle birlikte bu güneş hadisesine şahitlik etmek üzere aramızda. Bu bize farklı bir heyecan, günümüze farklı bir anlam katıyor. Kendisine teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabb'im memleketimize, gençlerimize daha nice güzel başarılar nasip etsin."

- "BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK UZAYA YABANCI BİR DEVLET VE MİLLET DEĞİLDİK"

Astronot Alper Gezeravcı da insanlığın uzayı keşif tarihinde en büyük izlerden birisi olan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ülkeye ve insanlığa kazandırdığı birikimlerden birini yad etmek üzere hazır bulunduklarını söyledi.

"Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya yabancı bir devlet ve millet değildik. Tarihimizde İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Ferganiler, Cezeriler, Ali Kuşçular, sadece bu toprakların evlatlarına değil, insanlığın varoluşunun temelindeki bilimin ana taşlarını dizen nice Türk büyüklerine sahip bir milletin evlatlarıyız." diyen Gezeravcı, 1703 yılında Erzurum'da dünyaya gelen ve 1780 yılında Tillo'da ebediyete irtihal eden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin "Marifetname" adlı eserini 400'den fazla eseri harmanlayarak miras bıraktığını belirtti.

Güneşin, evrenin içerisindeki diğer gezegenlerle kusursuz döngüsüne "Marifetname"nin içerisinde vakıf olduklarını dile getiren Gezeravcı, tarihlerinden çıkardıkları birikimle çok büyük kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

Işık hadisesinin oluşumuna ilişkin bilgi veren Gezeravcı, şunları kaydetti:



"Bu kazanımlardan yola çıkarak, 21'inci yüzyılda eksik kaldığımız alanda, yarım bıraktığımız alanda devletimizin iradesiyle tekrardan yol almaya devam ettik. TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasıyla 40 yıldır uzay alanında uydu geliştirme ve uydu işletme çalışmalarıyla tekrardan yol almaya başladığımız bu alanda, devletimizin 2021 yılının Şubat ayında Milli Uzay Programı adı altında halkımıza tekrardan ilan etmiş olduğu bir süreci işletmeye başlamış bulunuyoruz. Bu 10 hedef grubundan bir tanesi olan insanlı ilk uzay misyonumuzu da 19 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte amaçlanan en önemli kazanımlardan bir tanesi, yüzyıllardır dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde çok güçlü bir şekilde ayakta durabilmeyi başarabilmiş bir milletin geleceğinin teminatı olarak gördüğü genç nesillerine, her daim ihtiyaç duydukları, öz güvenlerini ayakta tutmaya vesile olacak ilham kaynağı bir görevi gerçekleştirdik ve zihinlerde çok önemli bir önyargıyı yıkıp attık."



Gezeravcı, "Devletimizin iradesiyle, bu görevin kazanımlarıyla birlikte bundan sonraki süreçte de yolumuza devam ederek, geleceğimize imza atacak kardeşlerimizin her daim öz güvenlerini ayakta tutmalarına vesile olacak daha nice ilham kaynağı görevleri gerçekleştirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Saat 06.15 sıralarında gerçekleşmesi ve 5 dakika sürmesi beklenen hadise, hava muhalefeti nedeniyle izlenemedi. Vatandaşlara belediye binasındaki dev ekrandan hadisenin gerçekleşmesini yansıtan eski görüntüler izletildi.

Türbeyi ziyaret eden Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'nde yer alan eserleri inceledi.

Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- IŞIK HADİSESİ

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.