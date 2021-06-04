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  • Şike kumpası davasında karar! FETÖ'cü Karaca'ya 1406 yıl hapis
Güncel

Şike kumpası davasında karar! FETÖ'cü Karaca'ya 1406 yıl hapis

Futbolda şike kumpası davasında cezalar belli oluyor. Hidayet Karaca 1406 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 11:34 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 12:26
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FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'a bin 972 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

ALİ KOÇ DA DURUŞMADA

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

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