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Sıkıntı gün geçtikçe büyüyor! DEM'li belediyeden vatandaşa yetersiz hizmet

DEM Parti yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz hizmeti vatandaşı canından bezdirdi. Van'ın Edremit ilçesindeki vatandaşlar otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Sıkıntı gün geçtikçe büyüyor! DEM'li belediyeden vatandaşa yetersiz hizmet
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Van'ın Edremit ilçesinde Memur-Sen TOKİ'de otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi'nden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahallesi'nde yer alan Memur-Sen TOKİ sakinlerinin ulaşım sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dolup taşan otobüsler, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Ulaşım sıkıntısı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesinden soruna çözüm bulunmasını istediler.

Yaşanan sıkıntı ile ilgili konuşan Sabri Çalım isimli vatandaş, şehir merkezinin en yoğun mahallelerinden birinde yaşadıklarını ifade ederek, "Memur-Sen TOKİ kurulduğu zaman yarım saatte bir araçlar gelip gidiyordu. Daha sonra 45 dakikaya, sonra bir saate çıkarıldı. Şimdi de 1 saat 13 dakikada bir otobüs gelip gidiyor. Bu nedenle insanlar üst üste yığılıyor. Geçen gün imza toplayıp vermemize rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz. Sadece otobüs saatlerinde değil, yol sıkıntısı da yaşıyoruz. Bize rampalı yol verdiler ama özellikle kış mevsiminde o rampalı yolda araçların gidip gelmesi çok zor. Acilen alt tarafta bir yol verilmesi lazım. Otobüslerin de en az yarım saatte bir verilmesi lazım. Ayrıca bu otobüslerin 27 koltuğu var ama 45 kişi biniyor. İki otobüsümüz de küçük. Araçlar tıklım tıklım olduğu için yoldaki insanları alamıyorlar. Saatlerin düzenlenmesini ve büyük otobüs verilmesini istiyoruz" dedi.

Asya Atlas isimli öğrenci ise, özellikle okul çıkışlarında çok sıkıntı yaşadıklarına vurgu yaparak, "Saat 07.00'de okula gidiyorum, saat 17.00'de okuldan çıkıyoruz. Ancak otobüsler o saatlerde dolu olduğu için bazen otobüse binmediğimiz oluyor. Saatlerce otobüs bekliyoruz. Bu çok kötü. Otobüs sayısının fazlalaştırılmasını, büyük otobüs verilmesini ve saatlerin düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

12 yıldır Memur-Sen TOKİ'de oturduğunu belirten Cemil Can Erdem de, "Özellikle son zamanlarda mesai giriş ve çıkışlarında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çoğu zaman otobüse binemiyoruz ya da bindiğimiz zaman da ayakta ve çok sıkışık bir şekilde gitmek zorunda kalıyoruz. 20-25 dakikada gelen bir otobüs, bazen bir veya bir buçuk saatte varamıyor. Günde 2, 2-5 saatimiz yolda geçiyor. Ben 08.00 ila 17.00 saatleri arası ve sürekli ayakta çalışıyorum. Dolayısıyla yoruluyorum. Her iki otobüsümüz de çok küçük ve yetmiyor. Daha büyük bir otobüs verilebilir ve saatler düzeltilebilir. Biz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

  • Van Büyükşehir Belediyesi
  • Van Edremit otobüs seferleri
  • Yetersiz hizmet

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