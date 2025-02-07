Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

K.A'nın babası K.A. ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın üçüncü duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde silah zoruyla çalıştırıldığını, o nedenle bebeğini zaman zaman komşuya bırakmak durumunda kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis verdi.

Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise berat etti.

- CEZALAR YETERLİ BULUNMADI

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan da süreci yakından takip ettiklerini, mahkemenin açıkladığı kararın insanları üzdüğünü savundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise verilen cezaların bekledikleri gibi olmadığını dile getirdi.

Olayın yaşandığı ilk günden itibaren adalet için sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Gürcün, şöyle konuştu:

"Verilen kararlar beklediğimiz gibi olmadı. Anne Bakiye ihmal suçundan 24 yıl, delilleri yok etme suçundan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan 9 ay ceza aldı. Yetişkinlerden K.A. ve S.Ö, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçlarından beraat ettiler.

Suça sürüklenen G.K. çocuğun nitelikli istismar suçundan 7 yıl ceza aldı. Suça sürüklenen çocuk K.A. için çocuğun nitelikli istismar suçundan 7 yıl hapis cezası, kasten öldürme suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi."

Gürcün, Türkiye'de suçun önlenmesi konusunda eksiklikler olduğunu öne sürdü.

- "KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler ise suçluların hak ettikleri cezaları almadıklarını öne sürdü.

Bugün mahkemenin verdiği karar sonrası vicdanların sızladığını, verilen cezalara itiraz edeceklerini anlatan Güler, "Çünkü hak eden hak ettiği cezayı almadı. Anne 24 yılla yargılanıyor, yargılansın. Diğerleri niye bu cezayı almadı? Beraat etmek ne demek ya ben bir şey demiyorum artık ama bu süreç bitmedi." dedi.

- OLAY

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek polise bilgi verilmişti.

Beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında anne Yeniçeri, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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