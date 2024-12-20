Sıla bebek hakkında bir acı gerçek daha ortaya çıktı

Sıla bebek davasıyla ilgili suça sürüklenen çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan iki ayrı iddianamede olaya ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Suça sürüklenen çocuklar K.A. (13) ve G.K. (14) için hazırlanan iddianamede şüpheli çocukların cinsel istismar iddiasını kabul ettikleri belirtildi.

İddianamede, K.A'nın Sıla bebeği evlerindeyken kömürlüğe indirip darbettiği ve Sıla bebeğin darp sonrası fenalaştığı bilgisine de yer verildi.

K.A'nın sopayla Sıla bebeği dövdüğünü anlattığı, daha sonra baygınlık geçiren Sıla'yı kömürlükten eve getirip ayılması için soğan ve kolonya koklattığı, anne B.Y'nin bu olay sonrası Sıla'yı hastaneye götürdüğü ifade edildi.

İddianamede yer alan, İstanbul 1.Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan adli tıp mütalaasında bebeğin ölümünün "künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, çocuğun 8 Eylül tarihinde maruz kaldığı künt kafa travmasına bağlı yaralanmasıyla ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında maruz kaldığı künt kafa travmasına bağlı yaralanması dışında başkaca bir ortak neden bulunmadığı" kaydedildi.



- "ANNEDEN BEKLENEN DAVRANIŞLARI YAPMAYARAK..."

Yetişkinler için hazırlanan iddianamede de iddia, müşteki beyanı, şüpheli savunmaları, tanık beyanları, adli, psikolog, doktor, olay yeri inceleme, dijital materyal inceleme, otopsi raporları yer aldı.

İddianamede anne B.Y'nin Malkara ilçesinde bir gece kulübünde çalıştığı, çalıştığı süre içerisinde de 2 yaşındaki Sıla ve 5 yaşındaki A.Y'yi komşuları şüpheli K.A'ya bıraktığı anlatıldı.



Sıla bebek bu ikamette darbedilmesine rağmen annenin kızlarını buraya bırakmaya devam ettiği belirtilen iddianamede, "İki yaşında bir bebek olmasına rağmen bebeği birçok defa şüpheli K.A. ve çocuklarına bıraktığı, maktul bebeğin hiçbir koruma olmaksızın 2 Eylül 2024 tarihinde darbeldiğini bilmesine ve darbın izlerini maktul bebeğin bedeninde görmesine rağmen yine 5 Eylül 2024 tarihinde şüpheli K.A. ve çocuklarının ikametine bıraktığı" aktarıldı.

Annenin maktul kızına karşı kanundan kaynaklanan bakım ve koruma yükümlülüğü içeren ve bir anneden beklenen davranışları yapmayarak Sıla bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği anlatılan iddianamede şu değerlendirme yapıldı:

"Annenin ihmal ettiği davranışların Sıla bebeğin ölümü ile neticelenen olaylara sebebiyet verdiği zira şüphelinin Sıla bebeğin öldürülmeden önce maruz bırakıldığı istismar eylemi sebebi ile gerekli sorgulama yapsaydı ve gerekli şikayetlerde bulunsaydı, Sıla bebeğin darp edilmesine rıza göstermeseydi ve tüm bunlarla birlikte iki yaşındaki bir bebeği hiç tanımadığı, herhangi bir yakınlık derecesinin bulunmadığı kişilerin bulunduğu bir eve sürekli bırakmasaydı Sıla bebeğin maruz bırakıldığı bu eylemler yaşanmaz olabilirdi."

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. (32) hakkında yapılan değerlendirmede de K.A. her ne kadar Sıla bebeğe cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını belirtse de elde edilen adli tıp raporları, DNA örneklerinin şüphelinin "cinsel istismar ve çocuğa karşı cebir kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğini ortaya koyduğu belirtildi.

- İSTENEN CEZALAR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Yargılama 26 Aralık'ta başlayacak.

- OLAYLA İLGİLİ BEBEĞİN ANNESİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.