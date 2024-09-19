İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2024 Perşembe / 16 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,018
  • EURO
    38,0607
  • ALTIN
    2830.08
  • BIST100
    9951.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıla bebek olayında yeni detaylar! Cani anne bakın ne yapmış?
Güncel

Sıla bebek olayında yeni detaylar! Cani anne bakın ne yapmış?

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla Y. bebek olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan annenin daha önce Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğünden yardımlar aldığı belirlendi.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Sıla bebek olayında yeni detaylar! Cani anne bakın ne yapmış?
ABONE OL

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Anne Bakiye Y. dahil 5 kişinin tutukluluk hali devam ederken Sıla Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DESTEK ALMIŞ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.'ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.

SIĞINMA EVİNDEN AYRILMIŞ

Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.'nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.

  • şiddet mağduru
  • cinsel istismar
  • sıla bebek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.